Installer des panneaux photovoltaïques en 2024, ce sera pire ou plus rentable? Notre expert livre son avis, «oui, mais...»

Des clopinettes clairement. Ce type de fournisseur ne va pas racheter plus cher que le prix du marché. À mon avis, on sera à 40 ou 50€ les 1000 kw/h. En fait, puisque le système du compteur qui tourne à l’envers disparaît, les propriétaires « profiteront » pleinement quand ils autoconsommeront tout ce qu’ils produisent.

À partir de 2024, le système devient « plus facile » à comprendre. Un wallon qui installera des panneaux revendra directement son électricité aux fournisseurs (Octa+, Luminus, etc). Ce sera rentable ou c’est des clopinettes ?

On a déjà dit qu’il n’y aurait plus d’incitants. Ça restera intéressant d’installer des panneaux ou pas ?

Puisque les règles changent en janvier, beaucoup de Wallons se ruent sur l’installation de panneaux. Il n’y a pas de pénuries et les installateurs ont de bons carnets de commandes. On est toujours dans le chaos ?

Oui et on y est habitué depuis 10 ans. Le problème, c’est qu’on est toujours dans des périodes intermédiaires. Là, tout le monde se rue. Moi, j’affirme que les installateurs vont connaître une chute drastique des installations l’an prochain.

À partir de 2024, tout le monde devra payer 100 % du tarif prosumer mais jusqu’ici il était « subsidié ». Est-ce que vous reconnaissez que les actuels propriétaires de panneaux s’en sortent pas mal ?

Oui mais c’est parce que nous avons négocié. La région prévoyait une exonération totale pendant les 5 ans de la législature. Un règlement européen a contredit cela et au final on a trouvé un compromis. Le tarif était remboursé en 2020-2021. Pour l’instant il est subsidié à hauteur de 54,27 %. Oui on s’en sort pas mal.

Lire aussi Photovoltaïque: la proposition choc de François Bellot

Ça devrait vous faire plaisir. En 2024, ORES harmonise ses tarifs Prosumer. On payera la même chose quelle que soit sa commune.

Je n’ai jamais compris pourquoi certains devaient payer 25 % plus chers que d’autres. Mais c’est une petite victoire puisque les wallons ne sont pas égaux. Resa pourra continuer à appliquer ses propres tarifs.

Le dossier sulfureux du moment, ce sont les décrochages. Le principe de l’indemnisation est acté par le politique. On est en train de définir la méthode de calcul. Vous vous réjouissez ?

Ils ont l’intention, c’est bien. Il faut dire qu’au niveau politique, on était dans le déni. On se disait que c’était marginal. Je peux vous dire que le nombre de décrochages va empirer d’ici à la fin de l’année.

Lire aussi Décrochage des panneaux photovoltaïques: pour l’indemnisation, la Wallonie y pense mais il faudra attendre!

La Cwape nous dit qu’à l’avenir un gestionnaire de réseau aura le choix : renforcer son réseau ou indemniser le wallon lésé. Vous dites quoi de ce « ou-ou » ?

Il faudra renforcer le réseau, pas le choix. Il faut non seulement trouver comment on indemnise le tarif prosumer payé pour un service qu’on n’a pas et en même temps il faut trouver comment compenser le compteur qui ne tourne plus à l’envers. C’est complexe. En fait, il faudrait que les communes actionnaires des GRD arrêtent de jouer à Winnie l’ourson avec leur doigt dans le pot de miel en permanence. L’argent ne doit pas servir à boucher les trous de leur budget. Il faut tout réinjecter dans le réseau. .

Le vieux combat des certificats verts refait surface. La Wallonie avait retiré 5 ans de certificats et changé les règles en cours de route. Fin décembre, vous êtes de nouveaux devant les tribunaux alors que le conseil d’État avait accepté le principe qu’un gouvernement change d’avis en cours de route.