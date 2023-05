Inner Wheel Mouscron-Comines verse 10.000€ afin de soutenir quatre associations dans leurs luttes pour les plus démunis

Inner Wheel est une organisation de femmes qui lutte pour l’amélioration de la vie des femmes et des enfants. « Pour nous, ici, c’est avant tout trente femmes dynamiques qui visent à créer de l’amitié et du service dans le but de fournir un soutien aussi bien pratique que financier », s’exprime Rita Lambrecht, présidente de l’Inner Wheel Mouscron-Comines. « Grâce à nos diverses actions comme le défilé vintage à Herseaux, le marché de noël à Comines et bien d’autres, nous avons pu récolter cette année 10.000 € ».

C’est au Domaine de la Blommerie à Mouscron que l’association a eu le plaisir de partager cette somme avec quatre associations. L’Oasis, une maison d’accueil pour femmes et enfants, a reçu un chèque de 1.500 € qui leur permettra d’adapter et d’aménager leur structure. « Bien souvent, elles arrivent avec un bagage lourd physiquement et mentalement, et il faut du temps pour leur redonner confiance et une estime de soi », nous indiquent les deux assistantes sociales.