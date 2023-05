Nos coups de cœur du week-end: Lamberm’On Stage, musique en ville, fête alsacienne…

Ce week-end c’est le retour du Lamberm’On Stage. - A.S.

À l’affiche : Happy Now plays Bon Jovi de 15 h à 16 h 10, La Polizia plays the Police de 16 h 20 à 17 h 30, Pride plays U2 de 17 h 40 à 19 heures et Black City plays Indochine de 19 h 10 à 20 h 20.

Il y aura également Rolling The Stones plays The Rolling Stones de 20 h 30 à 21 h 50, Pilgrims plays Queen de 22 h à 23 h 40 ou encore Les Slaches plays The Clash de 23 h 50 à 1 h.

Un programme bien chargé et gratuit pour les moins de 14 ans. Pour les plus grands, le pass 1 jour est à 25 € sur place, les préventes étant clôturées. Plus d’informations sur la page Facebook de l’événement.

2 Les Chapuis du Conservatoire de Verviers

Ces samedi et dimanche 20 et 21 mai, les étudiants du Conservatoire de Verviers proposeront les Chapuis, à savoir leur spectacle où ils montreront le fruit de tout leur travail de l’année.

Le Conservatoire organise ses célèbres Chapuis ces samedi et dimanche. - Miléna De Paoli

L’événement se tiendra à l’Espace Duesberg, au Centre Culturel de Verviers.

Infos et réservations au 087/39.30.60 ou sur le site www.ccverviers.be

3 Montzen Gare en fête ces samedi et dimanche

Si la fête de Montzen Gare à déjà commencé ce jeudi, elle se poursuit tout le week-end !

Une exposition de camion est prévue dès 11 heures à la fête de Montzen Gare. - Photo prétexte. Markus Spiske

Ce samedi dès 11 heures, exposition de camions, balade des 3 frontières à partir de 13 heures et blind test à 20 heures.

Dimanche dès 9 heures, il y aura le traditionnel « Speck en ei » suivi de son Frühshoppen. Un petit-déjeuner pour 8 € sera à déguster. Attention, il ne faut pas oublier d’acheter ses cartes le samedi aux tickets.

4 Musique en ville à Spa, ce samedi

L’événement « Musique en ville », à Spa, commence ce samedi 20 mai ! Au programme 12 concerts qui animeront la ville de mai à septembre.

Pour le premier, la ville organise ce samedi un concert de musique traditionnelle cubaine.

Ce week-end c’est le début de l’événement « Musique en ville », à Spa. - D.R.

C’est Esteban & Trison qui animera les rues, de 15 h à 15 h 45 puis de 16 h 45 à 17 h 30. Le concert 100 % gratuit se tiendra place du Monument.

5 Fête alsacienne à Welkenraedt ce week-end

Ces 20 et 21 mai 2023, la commune de Welkenraedt organise sa 12ème fête alsacienne, au lieu-dit Le Bosquet.

La 12ème fête alsacienne de Welkenraedt se tiendra ce week-end. - S.I. welkenraedt

Diverses activités sont prévues : pour les plus petits, des jeux et un château gonflable seront présents. Une balade à dos d’âne sera proposée le dimanche.

Pour les adultes, pétanque et danse seront accessibles dès 16 heures le samedi et 11 heures le dimanche. Le samedi, dès 21 heures, un bal champêtre est organisé avec Jean-Claude & Manon.