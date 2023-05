La Ville de Liège a distribué pas moins de 100.000 protections menstruelles grâce à son opération «Sang toi libre»: deux nouveaux points de distribution vont ouvrir

L’opération « Sang toi libre » lancée par la Ville de Liège rencontre un véritable succès. Depuis la mise en place du projet, pas moins de 100.000 protections menstruelles ont été distribuées à 2.000 personnes menstruées âgées entre 12 et 26 ans.

Dans le but d'élargir son offre, la Ville de Liège annonce qu’elle va ouvrir deux nouveaux points de distribution. Le premier sera situé à la Fédé des étudiants, un lieu central et facilement accessible en face de l'université, sur la place du XX août. Le second sera la Maison des Jeunes (MJ) d'Angleur, qui a été récemment réaménagée suite aux inondations de 2021, afin d’étendre la distribution dans les quartiers périphériques.