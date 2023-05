Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le vendredi soir, à Ath, de nombreux jeunes occupent les cafés. Il n’est pas rare de devoir se faufiler entre les gens pour obtenir le verre qu’on souhaite. Sylvain (prénom d’emprunt) et ses camarades boivent un verre dans un café non loin de la gare. Quand il décide de sortir de l’établissement, il fixe du regard Thibaut (prénom d’emprunt), présent en dehors du bar et alcoolisé. À cet instant, il ne s’attend pas au cauchemar qu’il va vivre…