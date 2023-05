Le chocolatier Didier Smeets va se relancersur le marché japonais dès l’année prochaineLe chocolatier Didier Smeets va réexporter au Japon

Une journée pour célébrer ses 10 ans

Par A.Dr.

Pour fêter cette décennie, Didier Smeets et son équipe organisent une journée portes ouvertes au sein de la chocolaterie de la rue des Fusillés à Dalhem. Elle se déroulera ce dimanche 21 mai de 10 à 17h.

Au programme: démonstrations de fabrication de pralines, macarons et cornets de glace; visite de la future chocolaterie et animations pour les enfants. Les plus gourmands pourront aussi déguster les différentes tablettes de chocolat et, plus étonnant, découvrir le thé au chocolat. « On utilise les peaux des fèves de cacao qu’on torréfie et qu’on fait ensuite infuser. ».

Et comme la météo ne s’annonce pas mal, des centaines de litres de glace ont été fabriqués pour l’occasion. Deux produits créés spécialement pour les 10 ans seront également disponibles: une pâtisserie (compoté aux fruits de la passion, praliné noisette et mousse au chocolat amer) et une tablette chocolat noir au lait de coco.

« J’ai découvert ça au Vietnam où ils ne consomment pas de lait de vache. Pour faire du chocolat au lait, ils ont donc trouvé cette alternative. » Résultat: une coco qui se goute sans être trop prononcée. Pour l’avoir goûtée, on ne peut que vous conseiller d’y céder. Et n’hésitez pas, seules 400 tablettes ont été produites. Toutes les informations pratiques sur la journée portes ouvertes se trouvent sur la page Facebook « Didier Smeets chocolatier » ou sur didiersmeets.com