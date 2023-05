Adeline a lancé son crowdfunding pour sauver son magasin de légumes à Huy: «Cela a bien démarré, mais l’élan doit être plus large» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Adeline Vandenabeele est la courageuse gérante du magasin de fruits et légumes de la rue des Brasseurs à Huy.

Elle a repris le commerce « Le jardin Provence » d’Alain Gilson en 2014, après avoir travaillé comme vendeuse pendant huit ans. Après un bon départ elle cumule les tuiles depuis quelques années : le Covid et la crise énergétique ainsi que la faillite de plusieurs de ses clients ont entamé sérieusement ses réserves financières. Le cambriolage survenu début avril a été la goutte de trop. Alors qu’elle venait de s’installer, les cambrioleurs ont tout saccagé et emporté imprimante et matériel informatique.