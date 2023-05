«Jeremy», jeune activiste environnemental de Donceel, détenu dans des conditions inhumaines en Suisse: «Il a passé son 23e anniversaire en cellule…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Jeremy », c’est le prénom d’emprunt que ses proches ont attribué à ce jeune homme de 23 ans, pour dépeindre le calvaire qu’il subit au quotidien depuis plus de deux mois. Un prénom d’emprunt aussi pour le protéger. Étudiant en sociologie à l’université de Genève, le jeune Belge a soudainement été arrêté et placé en détention préventive à la prison de Champ-Dollon (Suisse) le 15 mars dernier. En cause ? De supposés faits liés à de l’activisme environnemental, pour lequel « Jeremy » militait régulièrement.