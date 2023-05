Kevin et Mélanie se lancent dans la construction d’un domaine de trois logements insolites à Engis: «Un dôme, un tipi et un safari lodge dans un cadre naturel»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Kevin Lenoir et Mélanie Wilmart, d’Engis, se sont lancés dans un audacieux projet non loin de chez eux. « À dire vrai, c’est sur la parcelle qui jouxte la nôtre, s’amuse Kevin. On a appris que le terrain juste à côté, qui est un grand domaine, était mis en vente. Je savais qu’une entreprise projetait d’y construire un gros projet immobilier. J’ai trouvé ça dommage : on dispose ici d’une belle nature. Tous les jours, on croise des rapaces, des lapins ou des écureuils ici. »

Le couple installera un dôme au sein du domaine. - D.R.

Tels David et Goliath, Kevin et Mélanie font eux aussi une offre pour racheter le terrain… et obtiennent gain de cause. « On n’y croyait pas, poursuit-il. On allait finalement pouvoir y développer ce qui nous fascine depuis le covid : les logements insolites ! »