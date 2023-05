La Jardinelle fête le printemps à Marcinelle: ce dimanche, un marché aux plantes et des animations auront lieu au jardin partagé

Le dimanche 21 mai à Marcinelle, la Jardinelle organise son annuel marché aux plantes. À partir de 10h du matin à la rue du Parc, il sera possible de découvrir une large sélection de fleurs, de plantes et d’aromates. Cette journée sera aussi l’occasion de découvrir les plantes carnivores grâce à la présence d’un expert sur place.

Des artisans forgerons et potiers seront également là pour présenter leurs créations inspirées de la nature. Des ateliers sont au programme de cette journée au jardin partagé. L’un est dédié à l’apprentissage de la gestion d’un compost. Pour les plus jeunes, un atelier d’art aura aussi lieu pour permettre aux enfants de réaliser des créations grâce aux éléments de la nature et une grimeuse créative sera sur place.