Après la démission de Van den Bulck, un plébiscite pour Pascale Van Damme à l’Union belge?

Pour remonter aux sources de la crise dont les répliques sismiques fissurent l’édifice du Centre national de Tubize depuis l’élimination des Diables au 1er tour de la Coupe du monde le 1er décembre dernier, il faut en réalité remonter à la fin du printemps 2021. Le 5 juin de cette année-là, Le Conseil d’administration de l’Union belge fait peau neuve. Il entame tout d’abord sa mue par une réduction de ses effectifs de 12 à 10 administrateurs. Ensuite, il redéfinit le rôle de ce cénacle dont le rôle opérationnel s’effacera au profit d’une fonction de contrôle de la gestion du Comité directeur. Et enfin, ce CA new look s’ouvre pour la première fois vers l’extérieur, avec l’arrivée de deux membres indépendants et qui plus est, un avocat issu de la diversité (Paul Van den Bulck) et une femme (Pascale Van Damme). Un véritable bouleversement des us et coutumes, par ailleurs salué comme il se doit par une large majorité de ceux qui commentent l’actualité du foot et plus particulièrement de la Fédération.