Guerre en Ukraine: «Nous faisons un pas important», Alexander De Croo se réjouit après la décision du G7 de restreindre le commerce de diamants russes

Plus tôt dans la semaine, la Chambre a approuvé une résolution appelant à une interdiction d’importation européenne des diamants russes. Dans ce texte, on préconise aussi l’instauration d’un mécanisme de traçage pour les diamants. Anvers et son centre du commerce du diamant sont dans le collimateur. Anvers est le plus important centre du commerce de diamants en Europe.