EDITO - Le dangereux retour en force de l’homophobie

Ce samedi, plus de 150.000 personnes sont attendues dans les rues de Bruxelles pour participer à la « Belgian Pride ». Une édition importante pour le mouvement LGBTQIA+ belge. Et cela pour au moins deux raisons.

Tout d’abord, notre pays célèbre cette année le vingtième anniversaire de la légalisation du mariage pour personnes du même sexe. Une avancée qui s’était concrétisée naturellement chez nous, loin des manifestations et des scènes hystériques des opposants français au mariage pour tous.

Mais si la mobilisation s’annonce massive pour cette édition 2023 de la « Pride », c’est sans doute parce qu’elle se déroule dans un climat d’hostilité grandissante vis-à-vis des minorités.

Depuis 2003, la notion de tolérance a beaucoup évolué en Belgique, et pas dans le bon sens. Elle semble bien loin cette période d’ouverture du début des années 2000, quand le gouvernement faisait passer des lois progressistes et inclusives sur le mariage pour tous, l’adoption et la procréation médicale assistée. L’actualité récente est là pour nous rappeler le dangereux retour en force de l’intolérance et des actes d’homophobie : dégradations de symboles arc-en-ciel, insultes, agressions comme celle survenue voici peu à Genk, où un groupe d’étudiants a perturbé une manifestation en criant « Allah Akbar », et en crachant sur le drapeau LGBT+.

Aujourd’hui, l’intolérance a pris de nouvelles apparences. L’extrémisme fascisant et le fondamentalisme religieux s’érigent en adversaire du civisme et des minorités.

C’est pour cette raison qu’il faut rappeler avec force que la diversité est une question de choix qu’il convient de respecter, toujours. Parce qu’il s’agit d’un droit en plus qui n’enlève rien aux autres. Et que dans notre pays, l’homophobie est un délit puni par la loi, pas une simple opinion.