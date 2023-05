Face à Westerlo, le Standard devrait donner sa chance à Noubi, Hautekiet et Davida

Pour avoir encore une chance de terminer à la première place de ces Europe Playoffs, le Standard doit s’imposer samedi à Westerlo, ce qu’il n’a plus fait depuis treize ans, et surtout espérer que La Gantoise ne fasse pas de même, plus tard dans la soirée, face au Cercle de Bruges. Si les planètes s’alignent ce week-end, il faudra encore espérer que les Buffalos perdent des points la semaine prochaine, au t’Kuipje.

Lire aussi Avec ou sans Ronny Deila la saison prochaine, le Standard survivra

Si la longue (!) saison 2022-2023 commence à se faire sentir dans les jambes, c’est aussi et surtout « mentalement » que cela devient difficile, comme l’expliquait récemment Aron Donnum. Longtemps tiraillés entre le rêve du Top 4 et la réalité pas si certaine du Top 8, les joueurs de Ronny Deila doivent puiser au plus profond d’eux-mêmes pour encore croire à un revirement de situation. « Ce n’est pas une raison pour baisser les bras », assurait Cihan Canak cette semaine.