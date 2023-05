Geraint Thomas a vécu «une bonne étape» au Giro: «Plus intense et plus rapide que prévu»

Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a conservé son maillot rose de leader du classement général du Tour d’Italie au terme de la 13e étape vendredi. Une étape raccourcie et courue uniquement sur 74,6 km à cause de la météo.

« C’était une bonne étape, plus intense et plus rapide que prévu », a confié le Britannique en conférence de presse. « Cela montre que les étapes courtes peuvent être aussi intenses et meilleures que les longes étapes. Cependant, cela ne veut pas dire que les étapes longues n’ont pas leur place dans un grand Tour. »