L’église de Peissant renaît plus de 3 ans après sa fermeture: 150.000 € de travaux ont été réalisés

L’église Saint-Martin de Peissant n’était plus accessible au public depuis février 2020. Et pour cause : plusieurs morceaux du plafond étaient tombés. « Il y avait eu un premier incident, suite auquel l’église avait été fermée par mesure de sécurité. Heureusement car cela a recommencé deux, trois semaines plus tard », se souvient Alexandre Jaupart, échevin du Patrimoine (Les Engagés).