La boulangerie Champain quitte Huy pour s’installer au Moulin de Ferrières à Héron

En novembre 2021, la boulangerie Champain s’est installée sur la Grand-Place de Huy, dans le bâtiment Struvay. Comme à Wanze, à partir du blé cultivé dans la ferme bio du val Notre-Dame et de la ferme Schiepers, la boulangerie Champain propose des pains artisanaux.

Deux ans plus tard, la famille Jolly a décidé de fermer l’espace hutois. « Nous avons la possibilité de nous installer au moulin de Ferrières. Cela correspond davantage à la philosophie que nous prônons et le dépôt de Huy ne fonctionne pas comme nous l’espérons. Au départ, cela devait être une halle avec une poissonnerie et d’autres commerces, mais finalement, seule la poissonnerie s’est installée et elle a fermé ses portes… Au moulin de Ferrières, on accentue le circuit court en proposant nos céréales. On a toujours travaillé avec des moulins locaux » explique Françoise Jolly. Elle ajoute que la boulangerie cherche un nouvel androit à Huy pour installer un dépôt de pains : « Afin de ne pas décevoir une clientèle qui nous est devenue fidèle ».