Fin du tarif social énergie dès le 1er juillet: 500.000 Belges auront jusqu’à un millier d’euros à payer en plus par an sur leur facture!

Mauvaise nouvelle pour quelque 500.000 Belges : ils n’auront plus droit au tarif social pour l’énergie à partir du 1er juillet. Ce droit mis en place suite à la crise sanitaire était en effet temporaire et permettait aux bénéficiaires de l’intervention majorée de réduire leurs factures d’électricité et de gaz. Prolongée à plusieurs reprises, notamment suite à la crise énergétique, la mesure prendra cette fois bel et bien fin, vu l’amélioration des tarifs énergétiques.

Cela signifie que ces ménages basculeront à nouveau dans le système classique et paieront donc à nouveau plus cher. D’après le site de comparaison monenergie.be (reconnu par la Commission de régulation du gaz et de l’électricité, NdlR), la différence à débourser sera plus importante pour le gaz. « Pour l’électricité, dans le meilleur des cas, la différence restera limitée à quelques dizaines d’euros auprès des fournisseurs d’énergie les plus avantageux », indique-t-il. « Pour le gaz naturel, la facture sera augmentée de 800 – 1.000 euros sur base annuelle. »