24 titres cumulés en 10 ans pour le Bayern, le PSG et Manchester City: les bulles de champagne n’ont plus la même saveur

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans une saison à l’agencement inédit (avec une Coupe du monde en plein milieu), certaines hiérarchies ont été bousculées. Bien plus que ses deux grandes sœurs, la dernière née des compétitions européennes (la Conference League) a remis à l’honneur deux équipes dont le souvenir des apothéoses continentales s’était largement atténué : en 1976, West Ham avait affronté les Mauves d’Anderlecht tandis que Roberto Baggio défendait encore les couleurs de la Viola (Fiorentina) en 1990.

Au niveau domestique, un vent de fraîcheur a un peu soufflé sur la Liga (Barcelone attendait ça depuis 2019), a pris de la force en Eredivisie (Feyenoord a devancé le PSV et surtout l’Ajax pour la première fois depuis 2017) et s’est transformé en tornade en Serie A (Naples sacré après 33 ans !). Et ce n’est rien à côté de l’ouragan qui se prépare en Belgique en cas de sacre de l’Union (1935) ou de l’Antwerp (1957). Par contre, cela pourrait être « business as usual » en Bundesliga, en Premier League et en Ligue 1.