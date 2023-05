C’est vraiment le Tour d’Italie de tous les ennuis

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Chaque journée ou presque charrie son lot d’événements, de contretemps et d’ennuis sur ce Giro qui a décidément enterré la notion de « journée classique sans soubresauts » avec l’espoir et la douceur d’un ciel ensoleillé. À Crans Montana, Einer Rubio s’est certes imposé mais ce n’est pas spécialement le déhanché du Colombien de poche qui marquera cette étape, la treizième, une nouvelle fois malmenée. D’ailleurs, la pluie arrosait encore le peloton à Borgofranco d’Ivrea où les rescapés ont pris l’eau le temps du départ fictif et frisquet avant de grimper dans les bus direction le pied de Verbier, en Suisse.

À la grande majorité, ce qu’il reste d’un peloton vrillé par le Covid, le froid et les chutes, a voté pour que cette treizième étape soit chamboulée et rabotée de son premier col, le Grand-Saint-Bernard enneigé, qui devait être la Cima Coppi, le point culminant du Giro.