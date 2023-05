Réforme fiscale en Belgique: David Clarinval pose les conditions du MR, «notre message est clair, on veut qu’elle bénéficie à tous ceux qui travaillent»

Cette proposition de réforme fiscale du ministre des Finances vous réjouit ou vous désole ?

On se réjouit un petit peu de la tournure des événements car nous étions le seul parti, il y a déjà d’un an, à réclamer une réforme du marché du travail, à dire qu’il fallait une réforme fiscale, mais aussi récompenser les gens qui travaillent et que cela passait à la fois par le pouvoir d’achat et par une activation, par des mesures incitatives pour que le travail soit plus rémunérateur, par une activation de ceux qui se complaisent dans leur inactivité. Il faut manier les deux éléments et on voit aujourd’hui que plusieurs partis nous rejoignent. L’idée présentée par l’Open VLD des 500 € de différence entre quelqu’un qui travaille et quelqu’un qui ne travaille pas va clairement dans le sens de ce que nous avions demandé.