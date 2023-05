L’homme qui a reconnu avoir provoqué la mort de deux jeunes Belges continue de mener la vie dure aux proches des victimes, même en prison…

Le conducteur qui les a mortellement fauchées était sous l’influence de l’alcool et de cinq drogues différentes.

Selon les médias italiens, Francesco Moretti, 53 ans, le conducteur de l’autre véhicule impliqué roulait sans permis et était bien connu des services de police. Il conduisait sous influence de l’alcool et des traces de drogue ont également été retrouvées dans son sang juste après les faits. Pas moins de cinq drogues différentes ont été révélées par le test de dépistage : cocaïne, cannabis, opiacés, méthadone et benzodiazépines.