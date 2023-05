«Enseigner, c’est plus qu’un métier»: Caroline Désir fait appel à des célébrités pour voler au secours de nos écoles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une fameuse équipe que les autorités de l’enseignement ont réunie : l’humoriste Fanny Ruwet, la joueuse de tennis Ysaline Bonaventure, le danseur et chorégraphe Aurel Zola (« The Dancer »), l’animateur télé Adrien Devyver, le rappeur Youssef Reziki et les Tiktokeurs David Dieu et Vidal.

Campagne

Pour encourager les enfants à aimer les maths, les sciences ou l’histoire ? Pas tout à fait… Plutôt pour que les jeunes continuent à avoir, devant leur classe, des profs de maths, de sciences ou d’histoire.

Dans un contexte de pénurie d’enseignants, la Fédération Wallonie-Bruxelles lance une campagne de communication visant deux objectifs : mettre à disposition toutes les infos nécessaires relatives à l’accès au métier et attirer le plus possible de personnes.