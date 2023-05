Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bart Nieuwkoop est l’un des seuls Unionistes à déjà avoir célébré un titre de champion dans sa carrière. C’était en 2017 avec Feyenoord.

Cette expérience vous permet-elle d’aborder plus sereinement les trois dernières rencontres de la saison ?

Nous sommes déjà passés par là la saison dernière. Nous avons déjà l’expérience des playoffs. Nous savons que ce sont des matches importants et que tout peut arriver jusqu’à la dernière journée.

Quel effet cela fait-il d’être champion ? Vous n’êtes pas beaucoup à l’Union à avoir déjà connu une telle sensation...

C’est une expérience unique évidemment. C’est la plus belle chose qui soit. Vous travaillez très dur toute la saison pour obtenir un prix. Et le titre national est le plus beau d’entre eux.