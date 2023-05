Des « murs» régulent l’écoulement des eaux à Waudrez: «Des centaines de maisons binchoises protégées de l’inondation »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous sommes le 10 mai et il pleut sans discontinuer depuis des semaines. Le contexte idéal pour tester l’utilité des travaux en voie de réalisation dans le cadre de la création d’une zone d’immersion temporaire (ZIT).

Le fossé de la rue des Saules - M.PW.

Rappelons qu’une analyse au niveau du bassin versant de Waudrez a été réalisée. Dans cette localité, on est sur une rupture de la ligne de crête et c’est le relief qui a dicté les études au terme desquelles plusieurs infrastructures ont été recommandées. Certes, la météo est devenue incontestablement plus capricieuse suite au changement climatique. Mais c’est surtout la situation de Binche dans une cuvette et le fait que la ville soit entourée d’eau depuis sa création, qui rendent la situation à ce point critique en cas de fortes pluies. « De nombreux Binchois ont été profondément traumatisés par les épisodes des inondations, notamment en juin 2016 » rappelle le député bourgmestre PS Laurent Devin.