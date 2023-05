La semaine de Benjamin Maréchal: «En cette semaine de Festival de Cannes, j’ai boycotté les acteurs pour parler aux figurants»

Loin du tapis rouge de Cannes, à 1000 km de là, une passionnée de cinéma m’accueille dans son appartement de Ville-Pomereul. Sylvie Dereu a joué dans une vingtaine de films. Sur sa table à manger, elle étale devant moi les photos prises avec les grands acteurs qu’elle a croisé : Depardieu, Clavier, Marceau, Poelvoorde, etc. « J’ai tourné dans trois films de Dany Boon, j’ai vraiment de la tendresse pour lui. Il est le plus accessible de tous ».

Si l’acteur français a marqué à ce point la montoise, c’est aussi par l’importance des « moments » qu’il a créés. « La veille des attentats du 22 mars à Bruxelles, nous avons tourné jusqu’à minuit à Anderlecht. J’étais une des otages, on me voit courir après avoir été agrippée par un des membres du RAID. C’était assez éprouvant parce qu’on a du répéter la scène dix fois. Le lendemain du tournage, fatiguée, j’allume la radio et j’entends qu’il y a eu des attentats. C’était quand même assez spécial ».

Une passion n’a pas de prix. Je demande tout de même à Sylvie si la figuration est rentable. La question lui parait très naïve. « Il y a des tournages où on ne gagne que 40 ou 50 euros. Je n’ai gagné qu’une seule fois plus de 200 euros et c’était dans une pub. Par contre, on est nourri et je n’ai jamais été déçue du repas ».