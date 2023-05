Superstar du Festival de Cannes, Harrison Ford se confie: «J’ai passé quarante ans avec Indiana Jones, je voulais le voir affronter le défi du vieillissement»

J’ai passé quarante ans avec ce gars, et je voulais le voir affronter le défi du vieillissement. Ce cinquième film dépasse le récit d’aventure car il se penche sur la vie entière du personnage. Au début de l’histoire, on est à New York en 1969. Et le grand aventurier de jadis a été réduit à son boulot de prof. J’ai beaucoup d’estime pour les enseignants, ne me méprenez pas. Mais force est de constater que ses étudiants à l’université n’en ont pas beaucoup (rires) ! Ils ne s’intéressent pas au passé mais à leur futur. Ils ne comprennent pas encore que leur futur se construit sur notre passé.

Le monde n’est plus aussi noir et blanc que quand il se battait contre des nazis. Je pense qu’on peut tous s’accorder pour dire que les nazis ne sont pas des gens charmants, non ? Indy se retrouve dans une époque pleine de nuances de gris. Peut-être pas cinquante, mais une bonne douzaine (rires). Et la jeunesse de cette époque avance sans compas moral précis.

Vous pensez à Helena, la filleule d’Indiana Jones jouée par Phoebe Waller-Bridge ?

Elle est sensationnelle, vous ne trouvez pas ? Helena représente cette nouvelle réalité, et la façon dont son personnage évolue résumé à lui seul ce que le film tente de raconter. Elle a grandi sans repères clairs et se fiche de l’héroïsme d’Indiana. Le lien qu’elle a avec lui est une des relations les plus profondes des cinq films, de la même importance pour lui que celle avec Marion (l’épouse d’Indiana, jouée par Kerry Allen dans le premier film, NDLR). Phoebe a assuré, c’est une actrice unique. Je pourrais l’encenser pendant des heures, mais son talent parle pour elle dans le film.

Le méchant du film affirme que l’Ouest n’a pas gagné la seconde guerre mondiale. Selon lui, c’est Hitler qui l’a perdue. Que faut-il comprendre ?

La réponse courte est que le personnage de Mads (Mikkelsen, vu dans « Casino Royale », NDLR) estime sincèrement qu’Adolf Hitler a raté son coup et qu’il aurait fait mieux. Mais le vrai sujet, et on en a pas mal parlé avec James (Mangold, le réalisateur, NDLR) en amont du tournage, c’est qu’Indiana a vu des choses dans sa vie qu’il ne parvient pas à expliquer. Et c’est pareil pour moi. Je ne sais pourquoi on tolère l’état actuel du monde. Je ne sais pas pourquoi je me trouve avec vous dans un grand hôtel alors qu’un champ de bataille a surgi près de nous. Pourquoi fait-on comme si de rien n’était ? Les masses sont nourries d’un discours de division, où l’autre peut être diabolisé au point de tous nous rendre amers. Bref, saisissons-nous, embrassons-nous, parlons-nous. Et allons au cinéma, bon sang ! Une expérience commune de deux heures dans le noir, ça ne peut faire de mal à personne (rires) !

Vous doutiez-vous en 1981 que ce rôle allait vous poursuivre toute votre vie ?

Je crois que c’est une réflexion de journaliste, pas d’acteur (rires) ! Non mais sérieusement, peu importe le film, on ne pense jamais à ça. Personnellement, je veux juste m’amuser sur le plateau, faire du bon boulot et rentrer chez moi avec le peu d’amour-propre qui me reste en fin de journée (rires) ! Pour qu’un rôle nous dépasse de cette façon, il faut une connexion très forte avec un réalisateur de grand talent. J’ai eu l’énorme chance d’en rencontrer beaucoup. Tant de l’ancienne école comme Steven (Spielberg, NDLR) que de la nouvelle comme James. J’ai découvert mon métier avec des géants et je vois bien qu’aujourd’hui les élans de génie prennent d’autres formes. Ça tombe plutôt bien pour moi, j’ai toujours eu soif d’apprendre. Et j’ai eu les meilleurs professeurs.

On vous découvre torse nu au début du film, et nombre de journalistes vous ont qualifié de « toujours aussi sexy ». Qu’en pensez-vous ?