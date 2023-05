Le monde du sport en deuil: Jim Brown, ancienne star de NFL mais aussi acteur de cinéma, est décédé

Jim Brown, qui fut un des plus grands joueurs de football américain de l’histoire, sous le maillot des Cleveland Browns, mais aussi acteur et activiste, est mort à l’âge de 87 ans, a annoncé vendredi son épouse Monique.

« Pour le monde entier, il était un activiste, un acteur et une star du football. Pour notre famille, il était un mari, un père et un grand-père aimant et merveilleux. Nos coeurs sont brisés… », a-t-elle ajouté.

Sélectionné au premier tour de la draft de 1957, il a joué neuf saisons pour les Cleveland Browns (1957-65), parcourant au total 12.312 yards, avec un Super Bowl remporté en 1964 et trois trophées de MVP décrochés.

En 1966, il a stoppé sa carrière à 30 ans, bien qu’étant au sommet, pour se consacrer au cinéma. Cette année-là, il fut un des « Douze Salopards » de Robert Aldrich.

Il aura été acteur dans une cinquantaine de films et séries, apparaissant notamment chez Spike Lee (« He Got Game ») et Tim Burton (« Mars Attacks ! »), confrontant Arnold Schwarzenegger dans « Running Man ».

Sur le plan de l’activisme, Brown a organisé en 1967 le Sommet de Cleveland, qui a réuni douze hommes de premier plan de la communauté afro-américaine, en réponse à la décision de Mohamed Ali de ne pas participer à la guerre du Vietnam. Les participants avaient soutenu le boxeur, symbolisant de fait l’unité des Noirs pendant le mouvement des droits civiques en Amérique