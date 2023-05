Un samedi ensoleillé avec jusqu’à 22 degrés: la météo région par région

Les maxima varieront entre 17 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, et 22 degrés en Campine. Le vent sera généralement modéré de nord-est, l’après-midi parfois assez fort en bord de mer.

La nuit prochaine, le ciel redeviendra peu à partiellement nuageux et un peu de brume ou de brouillard pourra se former très localement. Les minima varieront entre 7 et 9 degrés en Ardenne et entre 10 et 12 degrés dans les autres régions. Le vent de nord à nord-est faiblira dans l’intérieur du pays mais restera modéré en bord de mer.