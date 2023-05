Deux véhicules sont impliqués dans un accident de la route à hauteur de Statte à Huy ce samedi matin. La collision s’est produite à hauteur du croisement entre la route de Statte (N64) et la rue du Pairon à Huy. Les dégâts occasionnés sont essentiellement matériels et aucun des deux conducteurs, un homme et une femme, n’ont été blessés.