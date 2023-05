Après 5 ans de travail, Chabe et Jeanou, de Theux, sortent une BD sur la légende du Verbouc de Franchimont

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les contes et légendes en fascinent plus d’un. Chabe et Jeanou, de Theux, ne font pas exception. Après 5 ans de dur labeur, les deux amis sortent leur première « vraie » bande dessinée, « Le Serment de Perrault ». Éditée localement chez Tectis Mata, la BD relate les aventures de Raoul Verbouc, personnage inspiré de la légende du Verbouc de Franchimont. Pour concrétiser ce projet, les deux amis lancent un financement participatif.