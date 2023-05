«Incroyable!», «Quel plaisir de la voir»: une star internationale des années 2000 démasquée dans «Mask Singer»

Une nouvelle star internationale a fait son arrivée ce vendredi soir dans la nouvelle édition de « Mask Singer » ! Présenté hors compétition, le Kangourou est arrivé sur scène avec un sublime costume composé de miroirs, façon boule à facettes, à l’instar de la Ballerine ou du Cow-Boy. Malgré sa petite stature, Camille Combal a rappelé que cette célébrité avait vendu plusieurs millions d’albums à travers le monde, et partagé la scène avec des immenses stars, comme Michael Jackson ou Beyoncé. Mais le mystère n’a pas duré bien longtemps, puisqu’après sa première performance, sur « Don’t Let The Sun Go Down On Me », d’Elton Jones et George Michael, tout le monde avait reconnu sa voix. Les enquêteurs, unanimes, ont affirmé avoir démasqué Anastacia, et son timbre rocailleux si particulier.

Aucun doute pour les téléspectateurs non plus, dont les moins jeunes ont certainement reconnu la chanteuse américaine qui s’était fait connaître au début des années 2000, avec ses tubes « I’m Outta Love » et « Not That Kind ». Des succès internationaux qu’elle avait défendus alors qu’elle luttait contre un cancer du sein, diagnostiqué en 2003. Plus discrète dans les charts depuis, elle n’a rien perdu de ses capacités vocales, et connaît pourtant bien le concept de l’émission, puisqu’elle a remporté la version australienne en 2021. Adepte des concours télé du genre, elle avait déjà participé à l’édition britannique de « Danse avec les stars », cinq ans plus tôt.