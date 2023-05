Polémique lors du Mondial U20: des joueurs mis en cause pour vandalisme et agression présumés

L’équipe nationale d’Irak des moins de 20 ans, engagée dans le Mondial de football en Argentine, a fait l’objet d’un signalement de police pour de présumés « actes de vandalisme » et d’agression sexuelle dans son hôtel, selon un rapport policier. Un policier chargé de sécurité auprès de la sélection irakienne a recueilli le témoignage d’une jeune employée du restaurant de l’hôtel, affirmant que des membres de la délégation irakienne « lui ont touché une partie intime du corps », dans la soirée de jeudi, est-il rapporté dans un bulletin de la police de la Plata (60 km de Buenos Aires) publié vendredi dans plusieurs médias argentins. La jeune femme, n’a selon le rapport, pas souhaité porter plainte ni donner son identité.

Le responsable de la réception de l’hôtel, également entendu par le policier argentin, a pour sa part témoigné que des membres de l’équipe irakienne qui « déambulaient en sous-vêtements dans les couloirs de l’hôtel, ont activé délibérément le système d’alarme incendie ». Autant de conduites « jamais vues dans l’hôtel », selon lui. Un agent de sécurité du site, cité dans le rapport, indique que des membres de la délégation ont par ailleurs « maltraité une interprète » locale, et ont « mis hors d’usage un ascenseur de l’hôtel, en l’utilisant en surcharge ». Selon le rapport de police, le chef de la délégation irakienne Mohammed Naser Sharkrown al-Mansoori a été formellement informé des faits via une interprète, et le chef local du Comité organisateur pour la Fédération argentine (AFA), hôte du Mondial, a demandé une enquête complète. L’hôtel, contacté par l’AFP, n’a pas souhaité faire de commentaires.