La météo de Luc Trullemans: il va faire chaud mais le beau temps ne va pas durer, «des averses ou des orages seront suivis d’une nouvelle baisse des températures»

Notre pays se trouve entre ces deux zones d’action profitant encore temporairement d’un courant d’origine continentale transportant un air assez chaud et sec provenant majoritairement de l’Allemagne et de la Pologne.

Le temps sera donc encore très agréable ce dimanche avec des températures estivales remontant l’après-midi entre 22 et 27º en plaine, vers 21 à 22º sur les hauts plateaux de l’est mais restant bloquées entre 16 et 20º en région côtière où soufflera une brise de mer de nord à nord-est fort sensible avec des pointes de 45-55 km/h.

Les averses disparaîtront dans la nuit et laisseront la place à un ciel étoilé ou légèrement voilé et quelques stratus bas et brouillards surtout en Flandres, Hainaut et dans le Namurois.

Les minimales afficheront 13 à 16º mais localement moins dans les vallées ardennaises où il fera entre 7 et 13º.

Lundi

Comme un noyau dépressionnaire s’activera de plus en plus sur l’Allemagne, la perturbation qui lui est associée maintiendra beaucoup d’instabilité du centre à l’est du pays.

Cela donnera d’abord assez bien de grisaille qui se dissipera en milieu de journée en laissant la place à des embellies mais averses et orages se manifesteront rapidement l’après-midi à l’est de la capitale.

Le vent du nord se lèvera de plus en plus en soufflant avec des pointes de 45-55 km/h et maintiendra une forte fraîcheur à la mer avec beaucoup de nuages bas et où le mercure des thermomètres n’affichera que 14 à 16º tandis que plus dans l’intérieur du pays on pourra encore profiter de maximales comprises entre 20 et 25º selon l’altitude.

La nuit il fera à nouveau sec et le ciel se partagera entre éclaircies et passages nuageux avec des minimales généralement comprises entre 10 et 15º.

De mardi à jeudi

Le noyau dépressionnaire sur le sud de l’Allemagne aura tendance à glisser légèrement vers l’est nous laissant dans le flux septentrional de moins en moins chaud mais devenant de plus en plus influencé par un vaste anticyclone centré sur l’Océan atlantique.

Celui-ci développera les prochains jours une dorsale vers l’est qui favorisera la persistance d’un courant de nord à nord-est sur nos régions avec un air restant trop frais pour la saison en provenance de l’est de la Mer du nord.

Cela nous donnera quand même quelques périodes ensoleillées sur l’ouest du pays mais un ciel souvent plus nuageux sur la moitié est.

Les températures diurnes oscilleront d’abord encore entre 14 et 17º à la côte et entre 17 et 22º dans l’intérieur du pays mais il fera plus frais mercredi et jeudi avec des maximales d’à peine 13 à 16º à la mer et seulement 15 à 20º ailleurs.

Comme les nuages auront tendance à se dissiper au cours des nuits, celles-ci s’annoncent assez froides avec 11º en bordure de mer mais 6 à 10º plus dans l’intérieur des terres.

Dans la nuit de mardi à mercredi il gèlera même localement dans les vallées de l’est ardennais avec des minimales y descendant localement entre +2 et -3º.

Évolution pour la fin de semaine et le week-end suivant

Comme la dorsale anticyclonique continuera à s’étendre vers la Scandinavie, le courant passera de plus en plus vers l’est ce qui nous amènera un air plus continental donc plus sec et plus doux avec plus de soleil et des températures remontant entre 18 et 23º.