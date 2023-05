Il profitait de sa page Facebook dédiée au Standard de Liège pour violer deux supporters de 15 et 17 ans: le pédophile ne peut plus fréquenter des mineurs

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Deux garçons de 15 et 17 ans avaient été victimes de ses agissements. Le parquet souhaite qu’une interdiction de fréquenter des mineurs d’âge soit assortie à la condamnation du prévenu.

C’est dans le cadre de ses fonctions de gestionnaire d’une page Facebook consacrée à un groupe de supporters du Standard de Liège que le prévenu avait fait la connaissance de deux garçons âgés de 15 et 17 ans et souffrant d’un certain handicap mental.