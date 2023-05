«Les Têtes de Lettres»: Olivier Hayen expose ses œuvres à Nalinnes Bultia du 25 mai au 26 juin

Du 25 mai au 25 juin, cette exposition captivante se tiendra chez T’artistes au Bultia.

Olivier Hayen est un peintre talentueux et calligraphe qui aime représenter des artistes renommés tels que des chanteurs, des personnalités publiques et des acteurs. Mais il ne se contente pas de simplement reproduire leurs visages sur toile. Il ajoute également un élément essentiel : un texte qui capture leur essence et leur caractère. « Dans la calligraphie, des maux aux mots prennent forme », affirme Hayen avec poésie.