«Je ne me suis jamais senti en danger»: un chauffeur de taxi new-yorkais dément la course-poursuite de Meghan et Harry (vidéo)

Le prince Harry et Meghan Markle ont créé une grosse inquiétude il y a quelques jours, assurant avoir été impliqués dans une course-poursuite acharnée, avec des paparazzis. L’incident aurait duré plus de deux heures et failli provoquer des collisions avec d’autres conducteurs, des piétons et deux agents de la police de New York, selon les déclarations de leur porte-parole. De retour d’un gala où la duchesse de Sussex venait de recevoir un prix pour récompenser ses engagements en faveur du féminisme, le couple est monté dans un taxi, accompagné de la maman de Meghan, Doria Ragland, et d’un garde du corps. Une situation d’autant plus choquante qu’elle n’est pas sans rappeler les circonstances du décès de la mère du duc de Sussex, Lady Diana. C’est dans les rues de Paris, en 1997, qu’elle a perdu la vie, suite à un tragique accident survenu alors que sa voiture était poursuivie par une horde de paparazzis.

de videos

Lire aussi Le prince Harry et Meghan poursuivis en voiture à New York, l’issue aurait pu être «catastrophique»

Mais selon le chauffeur qui a pris Harry et Meghan dans son taxi, la situation était bien moins dramatique. « Je ne crois pas qu’on puisse dire qu’on a été pourchassés. Je ne me suis jamais senti en danger. Ce n’était pas une course-poursuite comme dans les films. (…) C’est New York, on est en sécurité ici. Il y a des policiers à chaque coin de rue. Il n’y a aucune raison d’avoir peur » a confié Sukhcharn Singh au Washington Post. Ensuite interrogé par l’agence Reuters, l’homme a raconté l’incident en détail, précisant qu’ils avaient rapidement été bloqués par un camion poubelle, après la prise en charge. « Tout d’un coup des paparazzis sont apparus et ont commencé à prendre des photos sans interruption. » a-t-il relaté, ajoutant que les paparazzis avaient continué à suivre sa voiture dès qu’elle a pu reprendre sa course. « Le prince Harry, sa femme, et l’autre dame qui les accompagnait étaient nerveux et avaient l’air effrayés » a également affirmé le taximan.