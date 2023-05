«On est en train de détruire notre sport»: le patron de la Groupama-FDJ s’emporte après la 13e étape raccourcie du Giro

Ainsi, le manager de la Groupama-FDJ, Marc Madiot, n’a pas apprécié cette modification. Invité dans l’émission « Les Grandes Gueules du Sport », le manager n’a pas mâché ses mots. : « Avec le Giro, on fait une nouvelle faute. Le cyclisme est un sport où on va au bout de ce que l’on est. On est en train de détruire notre sport en répétant des actions comme celles de vendredi. Je vais reprendre une boutade de Daniel Mangeas qui disait : ‘On n’est pas à Roland-Garros, on ne met pas la bâche.’ Le cyclisme est en train de mettre la bâche, on est en train de renier ce que nous étions. »

Avant de conclure : « Sur le Giro, le tracé n’était pas trop difficile ! Il faut arrêter avec ça. On n’est pas obligé d’être coureur cycliste. On a le droit d’abandonner. En 1980, quand Hinault gagne Liège, il y a 20 coureurs à l’arrivée. On a le droit de succomber à la fatigue, au froid. Mais on ne va plus dans ces limites qui font la grandeur de notre sport. On a un sport fantastique, qui fait appel à quelque chose qu’on ne retrouve pas ailleurs et on est en train de le perdre. Les gens veulent saisir quelque chose qu’on ne voit nulle part ailleurs. Si on enlève ça, on devient un sport aseptisé et on met la bâche. »