«Britney Spears: The Price of Freedom»: la star dénonce un documentaire «malhonnête et ridicule» à son sujet

Depuis la fin de sa mise sous tutelle, en novembre 2021, Britney Spears fait couler beaucoup d’entre. Très active sur les réseaux sociaux, les moindres faits et gestes de la chanteuse sont décortiqués par ses fans, mais aussi par les médias. Avec ses publications, parfois étranges, voire inquiétantes, elle donne un aperçu inédit de son intimité, maintenant qu’elle a retrouvé sa liberté. Mais certains remettent en l’état mental de la starlette et s’interrogent sur les conséquences de l’arrêt de sa tutelle, et du contrôle qu’avait son père sur sa vie. C’est le cas de TMZ, qui vient de dévoiler un documentaire explosif selon lequel sa santé mentale est dans un état déplorable, au point qu’elle serait un danger pour elle-même et pour son mari, Sam Asghari. Diffusé lundi dernier sur la chaîne FOX, le film reprend les témoignages de journalistes, mais aussi de docteurs, qui n’ont jamais traité la chanteuse. On y retrouve également l’avocat de Kevin Federline, l’ex-mari de Britney, et père de ses deux fils, Jayden et Sean, avec qui elle est en conflit, et qu’elle n’a pas vu depuis plus d’un an.

de videos

Lire aussi Les fans de Britney Spears inquiets après une nouvelle vidéo «bizarre» sur Instagram: «Mais ce n’est pas Britney»

Selon TMZ, l’après tutelle de l’interprète de « Baby One More Time » se passe très mal, alors qu’elle est complètement isolée du monde extérieur. Elle serait également sujette à des sautes d’humeur et des crises de colère, qui l’auraient poussée à devenir violente avec son époux. « Gardez les couteaux loin d’elle » entend-on même un producteur lancer dans la bande-annonce de « Britney Spears : The Price of Freedom ». « Parfois elle dort pendant trois jours d’affilée, et ensuite elle ne dort pas pendant les jours suivants » affirme un autre intervenant, qui assure que son état de santé serait déplorable.