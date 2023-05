Isaac, mort au commissariat à Verviers: une marche jusqu’au commissariat pour ses funérailles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Atmosphère poignante ce samedi matin à Verviers pour les funérailles d’Isaac, le jeune Verviétois âgé de 34 ans décédé après qu’il était venu frapper à la porte du commissariat de la zone Vesdre, à Heusy. La cérémonie religieuse a été célébrée à l’église Marie-Médiatrice en français et accompagnée de chants de louange en swahili et en lingala. Ensuite, de nombreux amis et sympathisants du jeune homme décédé dans des circonstances qui doivent encore être précisées, mais de mort naturelle selon le parquet, ont marché jusqu’au commissariat heusytois où des gerbes ont été déposées près du seuil.