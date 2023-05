Entraîneur d’Eden Hazard et Thibaut Courtois au Real, Carlo Ancelotti confirme qu’il va rester sur le banc madrilène

Restera-t-il au Real Madrid ou pas ? Annoncé dans le viseur de la sélection brésilienne, Carlo Ancelotti devrait finalement rester entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Malgré l’élimination des Madrilènes en demi-finale de la Ligue des champions cette semaine, l’entraîneur italien a toujours la confiance de la direction.

En conférence de presse, le tacticien italien a confirmé avoir eu une réunion constructive avec le président Florentine Perez : « Perez et moi avons parlé hier. Nous avons eu une réunion, et il m’a montré son soutien. Nous avons parlé du match de mercredi (contre City, ndlr), nous avons parlé de la saison que nous avons eue et des deux saisons que nous avons eues. Nous avançons, avec le même désir bien faire les choses », a ainsi déclaré Ancelotti ce samedi.