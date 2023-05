«Ça me rend malade, je n’ai pas fraudé»: William, coiffeur à Jemappes, doit rembourser des milliers d’euros d’aide Covid et il n’est pas le seul, nombre d’indépendants ont commis la même erreur en toute bonne foi...

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Ça me rend malade, je n’ai pas fraudé. Je suis droit dans mes bottes, et tout ce que j’ai en retour, c’est des remboursements à faire. » William Dewulf, ne décolère toujours pas : ce gérant d’un salon de coiffure, à Jemappes, a dû rembourser une partie des aides perçues lors de la fermeture décidée par le gouvernement durant la crise du Covid. Et cela, pour une question administrative.