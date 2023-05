Hôteliers depuis 5 générations, ils agrandissent encore leur établissement à Hockai

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’hôtellerie et l’accueil du touriste, on a ça dans le sang chez les Brixhe, à Hockai. La famille tient en effet l’Hôtel Beau Site depuis cinq générations. Mieux : croyant dur comme fer à l’avenir de l’hôtellerie de type familial, les propriétaires viennent d’entreprendre des travaux pour agrandir et ajouter trois chambres aux dix-sept existantes, outre une petite partie privée.

De quoi conforter l’attrait de ce trois étoiles qui existe « depuis 1900 et quelque… », explique Linda Brixhe-Lemaître, la maman de Laura, représentante de la génération suivante et qui a repris les rênes de l’hôtel.