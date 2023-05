«LiègItalia», c’est parti pour la 12ème édition du 1er au 4 juin prochain, place Saint-Lambert à Liège: retrouvez toute la programmation

« Pendant quatre jours, l’Italie et ses richesses culturelles, gastronomiques et touristiques seront mises à la fête grâce à l’ambiance de ce véritable village italien au cœur de Liège. La place Saint-Lambert sera décorée de drapeaux italiens, créant une atmosphère festive et accueillante qui vous réservera son lot de surprises et d’animations tout au long de l’événement, qui est gratuit et ouvert à tout public. »

Le ton est donné pour cette douxième édition de « LiègeItalia ». Avec une programmation qui annonce des invités de prestiges et des artistes de renom. Citons notamment la Cover de Baglion/Battisti pour l’ouverture, Mario Barravecchia pour la soirée Italo-Belge, le DJ Giorgio Prezioso ou encore I Teppisti dei Sogni, pour les Italiens de premières générations.