«Je suis euphorique»: Vitaa annonce une grande nouvelle à ses fans!

On ne la voyait plus trop depuis la fin de son projet musical avec Slimane, mais voilà que Vitaa prépare son retour. Si l’ex-duo peut être fier de sa collaboration inédite, qui a donné naissance à un album devenu disque de diamant, « VersuS », à deux rééditions et à plusieurs tubes, ils ont désormais repris le cours de leurs carrières individuelles. Après des petits teasings il y a quelques semaines, Vitaa vient finalement de confirmer l’arrivée imminente de son nouvel album, qui s’intitulera « Charlotte ». « Après quelques mois de silence, de travail, de doutes et de remise en question, je suis euphorique de vous annoncer ENFIN mon retour et voilà comment ça va se passer… » a-t-elle annoncé sur Instagram, en légende de la couverture du nouvel opus.

La chanteuse a ensuite déroulé le calendrier de lancement de ce projet tout chaud, à commencer par le dévoilement d’une intro, accompagnée d’un clip, le 24 mai prochain. Deux jours plus tard, c’est la billetterie de sa future tournée qui sera ouverte, permettant à ses fans de s’assurer une place dans l’un des 31 concerts qu’elle donnera à travers la France, entre le 25 octobre 2023 et le 8 février 2024. Pour précommander ce nouvel album, dont on ne connaît pas encore la date de sortie définitive, il faudra patienter jusqu’au 2 juin. Cette date marquera également la sortie du premier single extrait de « Charlotte », intitulé « Les choses qu’on fait ». Un beau programme qui devrait autant combler Vitaa que ses fans. L’interprète d’« À fleur de toi » a d’ailleurs pu compter sur les encouragements et le soutien de son ancien partenaire, parmi les premiers à se réjouir de l’annonce. « Je t’aime, tu vas livrer ton meilleur album et ça me touche beaucoup, car je sais que tu vas toucher le cœur des gens comme tu as touché le mien » lui a adressé Slimane, dans les commentaires de la publication.