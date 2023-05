«On ne dirait pas toi»: les fans de Lady Gaga perplexes face à son nouveau look… (vidéo)

Alors qu’elle tente de faire la promotion de sa nouvelle gamme de produits, sous sa marque de cosmétiques vegans, Haus Labs, Lady Gaga s’est fait remarquer pour un tout autre détail. En effet, la vidéo publiée par la star sur son compte TikTok, afin de présenter ses nouveaux crayons à lèvres, a laissé ses fans perplexes. La chanteuse arbore effectivement un look bien plus simple que ce qu’elle a l’habitude de porter, avec une mise en beauté plus naturelle, composée de couleurs nudes, comme la plupart de ses nouveaux produits, mais aussi d’une tenue des plus basiques, composée d’un simple débardeur noir. Dans les commentaires, de nombreux fans semblent adorer ce nouveau look frais et simple, qui fait ressortir sa beauté naturelle.