Une experte belge met en garde contre ce dangereux virus: «Il risque d’apparaître de plus en plus en Europe»

« Mon domaine de travail, c’est le laboratoire de recherche sur les vecteurs », explique Laura au Nieuwsblad qui est partie à sa rencontre. « Les vecteurs, ce sont les insectes qui piquent l’homme et sucent leur sang, transmettant par la même occasion des maladies. L’accent est mis sur les moustiques, mais ils comprennent également les tiques et certaines espèces de mouches. Je fais des recherches sur les arbovirus, comme le zika et surtout la dengue. »

Laura Willen est une Belge de 31 ans, née à Lanaken dans le nord du pays. Pourtant, c’est très loin de sa terre natale que la trentenaire met en pratique ses années d’études en biomédical. La jeune femme vit à Washington après avoir pas mal bourlingué et engrangé de nombreuses expériences dans l’étude des maladies tropicales. Elle travaille désormais pour le compte NIH (l’Institut national de la santé aux États-Unis), plus précisément dans le secteur des allergies et maladies infectieuses.

Dans cette longue interview accordée à nos confrères, la jeune trentenaire donne des informations sur son travail à propos de la dengue, infection virale transmise par le moustique encore peu connue en Belgique. « Mais on va certainement en entendre parler de plus en plus. Pour l’instant, le virus se propage principalement dans les pays (sub)tropicaux d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie du Sud-Est. Mais avec le réchauffement climatique, le moustique tigre, qui propage le virus, risque d’apparaître de plus en plus en Europe. Il est de plus en plus présent en Belgique, et le virus de la dengue pourrait donc l’accompagner », prévient-elle.