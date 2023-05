Mathieu Michel est notre invité de ce dimanche: «Je veux rendre la Belgique moins chère, plus efficace et plus simple» (vidéo)

On doit les renforcer en réfléchissant à la juste taille des territoires. Par exemple, 40 à 50.000 habitants, mais ce chiffre est à débattre. Il ne repose pas sur une étude scientifique. La suppression des provinces peut avoir du sens si elle s’accompagne soit d’une fusion de certaines communes, soit de la mise en place d’entités supracommunales pour s’occuper des halls de sports, des piscines, des centres culturels, des écoles… Il faut aussi réfléchir à la création d’une chambre des communes à côté de la chambre des députés. Cela permettrait de mieux entendre les besoins des bourgmestres et des communes. Cela peut se faire à Bruxelles aussi.

La Belgique manque d’efficacité. Nous avons trop d’institutions. Nous pouvons supprimer les provinces… et mettre le citoyen au centre ! La commune doit être le pilier du modèle institutionnel… alors qu’aujourd’hui la commune est le dindon de la farce. Nous devons inverser le modèle. La commune doit donner plus d’instructions au fédéral qu’elle ne le fait aujourd’hui. Elle doit être respectée. Surtout que les parlementaires, avec le décumul, connaissent de moins en moins bien les réalités de terrain.

Notre pays coûte cher. Nous payons trop d’impôts parce qu’il n’y a pas assez de personnes qui travaillent. Pour baisser la fiscalité, il convient de mettre plus de gens au travail. Je suis pour un taux d’emploi à 80 % voire plus. Nous devons être ambitieux avec un chiffre potentiel qui nous permet d’équilibrer le modèle social.

J’ai fait TerZake en néerlandais et cela s’est très bien passé. À tel point que les médias francophones et néerlandophones n’en ont pas parlé. Tous les jours, j’ai des réunions en néerlandais qui se déroulent très bien.

Je suis libéral. Je ne leur impose pas le numérique. Ils auront toujours accès à une version papier. Par contre, je veux aider ceux qui le veulent. On présente Connectoo, outil de formation pour les fonctionnaires et les citoyens.

«Je ne veux pas imposer le numérique aux citoyens»

Et que vont faire les 30 à 40% de Belges qui souffrent de la fracture numérique ?

« Je suis libéral. Je ne leur impose pas le numérique. Ils auront toujours accès à une version papier. Par contre, je veux aider ceux qui veulent le faire. »

Et ceux qui voudraient s’y mettre doucement ?

« On doit les aider et former les citoyens. On présente Connectoo. On a lancé les formations pour les fonctionnaires, mais aussi pour les citoyens. Les communes qui participent deviennent elles-mêmes des points Connectoo. Dans l’ensemble de ces lieux, les gens peuvent aller avec leur téléphone et demander de l’aide à des fonctionnaires formés. Cela va concerner des dizaines de communes et nous l’annoncerons la semaine prochaine. »

Vous avez un exemple pour expliquer ce que vous avancez?

« J’ai commencé comme conseiller de CPAS, puis j’ai été à la province et puis au fédéral. On doit pouvoir faire des économies. Je prends l’exemple du portefeuille régional où il va y avoir une version améliorée de la eBox. La eBox pourra servir pour recevoir des recommandés. Cela va nous coûter 5 millions d’euros par an mais cela va représenter un gain pour l’Etat de 50 millions. En plus, il ne faudra plus aller le chercher en prenant congé ou en quittant le travail plus tôt. »

Un mot sur le scandale des pensions des députés dans ce contexte ?

« C’est un héritage qu’il faut nettoyer. Il convient de respecter les standards d’aujourd’hui. Quand j’ai proposé que les mandataires soient payés au résultat, je n’ai pas fait que des heureux. J’ai reçu beaucoup de messages mécontents. »

Comment le feriez-vous ?

« Il faut un montant fixe et une part variable selon que les objectifs d’un ministre sont atteints ou pas. Cela doit concerner les membres d’un exécutif. Cela permettrait aussi de diminuer les effets d’annonce médiatique sans réelles retombées sur le terrain. Le simple fait qu’il y ait un processus en place va aussi améliorer les comportements de chacun. Symboliquement, au Parlement, chaque ministre viendra justifier son bilan. »

Inquiet au niveau du Plan de relance ?

« Dans certains dossiers de ce Plan de Relance, l’objectif ne doit pas être de dépenser le plus vite possible un maximum de pognon. Nous devons plutôt mettre en place des effets leviers pour créer de l’emploi. »

Quel différentiel de salaire entre celui qui travaille et la personne sans emploi ?

« 500 euros de plus pour quelqu’un qui est en activité. Je partage l’avis du VLD sur cette question. Il faut valoriser le travail. »

« Systématiquement, je suis confronté à des gens qui me disent que cela ne va pas aller »

Allez-vous arriver à enlever les échafaudages du palais de justice ?

« Je continue le parcours du combattant entre les différentes institutions, les différents SPF, les inspecteurs des finances...A chaque fois que je retire une pierre, il y en a une en-dessous, mais je vais y arriver. Parfois, on essaie de me décourager. »

Vous allez vous y enchainer si cela n’avance pas ?

« J’irai les retirer moi-même. Ce dossier, je le poursuis. C’est mon job. J’identifie les obstacles que les autres n’ont pas franchis. Systématiquement, je suis confronté à des gens qui me disent que cela ne va pas aller. Je ne céderai pas. »

« Le partage des données de santé, c’est comme le don d’organes, cela va permettre de sauver des vies »

Où en est l'Autorité des données de (soins de) santé (ADS) ?

« Nous poursuivons le travail. Le don, le partage de données de santé, c’est comme le don d’organes ou de sang. Cela va permettre de sauver des vies. Evidemment, la donnée de santé est sensible pour les gens. »

Comment rassurer les citoyens à ce niveau ?

« C’est pour cela que nous développons cet opérateur qui peut garantir que la donnée santé sera partagée sur base de processus légaux, transparents, sécurisés, anonymisés. L’agence doit veiller à ce que le potentiel des données soit bien utilisé et en toute sécurité. Cet opérateur pourrait être une entité unique et qui fluidifie l’échange des données. Nous voulons avoir un processus qui nous permette de savoir qui fait quoi avec quelles données. Elle va permettre de créer un meilleur système de soins, un meilleur système de prévention des maladies. Par exemple, l’AI doit pouvoir faire des suggestions pertinentes en santé sur une tumeur de la peau. »

Doit-on avoir peur de l’AI ?

« Il ne faut jamais être un naïf béat ni être un angoissé. Toute innovation amène avec elle son lot de menaces et d’opportunités. Pour l’AI, j’identifie 90% d’opportunités pour améliorer énormément d’éléments de notre vie, mais il y a 10% qui sont des éléments d’attentions importantes. Ces derniers sont de deux natures. La première menace que j’identifie est la suivante : quelle est la capacité d’une intelligence artificielle à agir par elle-même? Là, nous devons être prudents sur ce type de menace intrinsèque. L’autre aspect est exogène : la manière dont nous interagissons avec l’AI et les algorithmes....et l’influence sur notre perception du monde. Cela souligne aussi l’importance d’avoir un esprit critique. »

La santé, la priorité en AI ?

« C’est un domaine où l’AI va apporter une véritable plus-value. En mobilité aussi. La force de l’AI est de comparer des situations comparables pour prédire ce qu’il risque de se passer. »

Sur le dossier de l'Autorité de la protection des données, l’APD, on vous bloque ?

"Des raisons communautaires perturbent l’avancée de ce dossier. La loi a été construite avec beaucoup de partenaires. Elle va dans le bon sens et il n’y a pas de critique politique sur le fond. Il y a deux raisons à ce blocage : si la loi passe avant une certaine date, ce sont deux francophones qui sont nommés et après une certaine date, ce sera un francophone et un néerlandophone. Par ailleurs, il y a en Flandre une forme d’APD qui n’a pas encore été reconnue. Il y a une alliance surprise entre la NVA et le PTB pour ralentir ce dossier. Je rappelle que nous avons pu dégager 4 millions d’euros supplémentaires pour l’APD pour améliorer son fonctionnement. »

Un mot sur les débats autour de Frank Robben ?

« La digitalisation s’est faite parfois de manière chaotique parce qu’il n’y avait pas de règles existantes ou de RGPD. On a aujourd’hui l’opportunité de maintenir nos objectifs en modernisant et en rendant nos processus beaucoup plus transparents et respectueux. Franck Robben et d’autres acteurs travaillent en ce sens. »