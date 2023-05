Une après-midi familiale à Herstal le 4 juin prochain: quand les arts du cirque s’invitent dans le parc Louis Demeuse

Une après-midi familiale en plein air autour de spectacles de rue, de musique, d’arts du cirque et de diverses animations (impros, démos lumineuses et sonores, etc.) pour tous les âges.

Citons notamment la ‘Cie Oui, mais !’ et son spectacle « Gravedure » qui vous emmènera dans un univers fait d’encre, de papier et de cordelette. Ou encore ‘Che Cirque’ avec ses marionnettes et ses improvisations clownesques… L’école de cirque ‘Polichinelle’ sera aussi présente toute l’après-midi pour de nombreuses démonstrations et initiations. L’animation musicale sera assurée par la fanfare ‘Funky Bodding’.