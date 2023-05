Ali Ince (PS), échevin de la Propreté à Evere: «Les poubelles enterrées sont une des solutions qui pourraient encore nous sauver»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis le 15 mai, la réforme des collectes est opérationnelle. Quelles sont les premières réactions de la population ?

Les commerçants du centre sont furieux. Ils doivent sortir les sacs-poubelles le vendredi désormais. Or, il y a beaucoup d’établissements fermés sur Evere pour des raisons cultuelles. Ils se demandent comment ils vont sortir les sacs entre 18h et 20h car c’est leur jour de congé. J’ai demandé à Bruxelles-Propreté de revoir l’horaire le vendredi car ce n’est pas possible. Ça n’a pas été pris en considération. Les citoyens et les personnes âgées se demandent pourquoi il y a quatre sacs. Dans les petits appartements, c’est très difficile. Ils sont aussi mécontents d’avoir une seule collecte, ça fait beaucoup de sacs chez soi.

Comment s’est passée cette première semaine de gros changements ?

C’est une chose en plus sur le dos des communes. Le président d’Evercity affirme avoir fait la demande pour de grands containers orange mais ça n’a pas été accepté. Ça va être une catastrophe, le chaos dans les logements sociaux ! Lundi, au total 6.273 sacs étaient sortis au mauvais moment. La réforme n’a pas été bien comprise. La communication n’est pas bien passée.